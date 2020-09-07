蔡政府宣布開放美豬美牛進口，新北市長侯友宜今受訪時以他當刑警的經驗表示，不僅肉品來源可能無法清楚標示，恐很難追查朔源，抓不勝抓也很難做到萬無一失，就像他當刑警常說的，「等到案子發生再來破案，已對被害者造成傷害，那就已經沒有意義了」；侯認為，「若中央執意開放，那就一起負責把關，把漏洞補起來。」

侯友宜說，美豬開放進口後，一來價格便宜、一來肉品採混充方式，抓不勝抓，很難做到萬無一失，就像他以前當刑警常說的，案子不可能不發生，最好發生了能夠破案，但最好是不要發生，因為等到發生後對被害者已經造成傷害，那就已經沒有意義了，「就像食安進來後無法守住什麼都不發生，既然很難，最好的方式就是不要進來。」

至於衛福部長陳時中今強調若地方訂定自治條例零檢出，恐成一國多制衍生問題；侯友宜表示，在整個法律的訂定上，地方自治碰上中央母法，確實會有扞格的疑慮，中央應如何解釋、和大家講清楚，全力為國民守住健康，這才是現在最重要的，「當然最好是以零檢出為主要把關，這樣就不用傷腦筋有無健康風險疑慮。」

侯友宜說，中央跟地方一定要聯手把關，從肉品加工廠到下游消費者，確保國民健康，若政府已經執意要讓美豬進來，尤其開放有瘦肉精的美豬，擋也擋不住的話，大家就一起承擔，守住國民健康。

(中時 )