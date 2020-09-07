上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期價升至兩年多最高價，因受中國需求增加支撐，而玉米期貨亦上漲，因投資人擔心美國因惡劣天氣對農作物造成損害。

分析師指出，美國農業部對外發佈，美國私人出口商向中國銷售了31.8萬噸大豆，向菲律賓銷售了17.5萬噸豆粉，均在2020/21年度交貨，這是美國農業部連續第二天宣佈對華銷售大豆，而中國正努力控制食安問題，也一直積極採購美國玉米和豬肉。另外，近來中西部地區天氣炎熱，可能降低玉米和大豆單產，可望繼續支持豆價。

美國農業部將於9月11日發佈9月份供需報告；分析師普遍認為美國農業部將會下調大豆和玉米產量預測資料。

終場9月玉米收漲2.75美分，報347.25美分，9月大豆漲0.75美分，報969.5美分，9月小麥跌3.5美分，報539.75美分，9月黃豆油跌0.39美分，報33.08美分，9月黃豆粉漲4.6美元，報309.8美元。(商品行情網)

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