在聯美制中的戰略下，府院拍板開放含瘦肉精的美豬牛輸台。對此，資深媒體人陳東豪直言，他雖支持總統蔡英文的決策，可民進黨昨非今是，當年罵楊志良、康照洲的人，欠他們倆一個道歉。

民進黨政府明年將開放瘦肉精美豬美牛進口，引發軒然大波。儘管蔡英文以「時空環境改變」解釋過去在野時反對進口的立場，但民進黨在2009年是如何大罵時任衛生署署長的楊志良和前食藥局局長、陽明大學副校長康照洲，許多人至今還是記憶猶新。

對此，陳東豪今在臉書發文表示，當年罵楊志良、康照洲的人，欠他們倆一個道歉。國民黨，昨是今非；民進黨，昨非今是。至於用牛、豬食用平均量去計算風險，意義不大，因為國產市場占比差很多，這部份留給專家去論戰。

陳東豪臉書。（摘自陳東豪臉書）

陳東豪更表示，當年他是支持楊志良，本來瘦肉精美牛、美豬就是和美國談FTA的前提，所以他才會笑國民黨昨是今非，民進黨則是昨非今是。所以民進黨欠楊志良、康照洲一個道歉，他們沒變，當年也執行今天民進黨要做的政策，但肚子裡，看來憋著一口氣。

陳東豪感嘆，在野黨比較簡單，就是和執政黨不一樣；但執政就很麻煩，必須同時面對許多國家利益的互相矛盾，但執政者要做出選擇。陳東豪更強調，「我支持小英，她現在的決定是對的」。

(中時新聞網)