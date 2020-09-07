據英國媒體報導，英國政府目前計畫立法推翻英國脫歐協議法案（withdrawal agreement）的某些關鍵部分，可能導致雙方的貿易談判破局。

英國的脫歐協議法案（Ｗithdrawal Ａgreement）於今（2020）年初方獲英國國會通過，當中亦涉及愛爾蘭以及英國北愛爾蘭的邊界問題。

據悉，英國預計於周三出版立法草案，這項「英國內部市場草案」將會消除脫歐協議法案部分的法律效力，其中包括歐盟的國家援助以及英國與愛爾蘭的邊界等面向。

消息人士向媒體透露，這項措施將會清楚且刻意地破壞英國首相強森（Boris Johnson）於2019年十月簽署的協議，該協議旨在避免該地區重新出現強硬的邊界措施。英國新的立法動作受到愛爾蘭及北愛爾蘭兩邊的政黨大力抨擊。

在雙方協議中扮演重要角色的愛爾蘭外交部長柯文尼（Simon Coveney）於推特上指出，英國這項動作將是「非常不明智的前進方式」。

英國自今年一月脫歐以來進入脫歐過渡期，並與歐盟展開談判，然而雙方在漁權等領域始終存在分歧，難以取得進展。強森於周日（6日）表示，將給予歐盟38天的期限讓雙方達成脫歐協議，並警告若無法在10月15日前取得脫歐協議進展，英國將接受無協議脫歐的結果並繼續往前。

強森並強調，英國無法且不會為了達成協議在「對於一個獨立國家而言相當基礎的事情上做出妥協」。

強森指出，若雙方持續針對漁權或歐盟的國家援助的重點僵持不下，無法取得共識，英國和歐盟未來的貿易關係將和英國及澳洲關係一樣，且強森將此視為「好的結果」。

(工商 )