藝人阿嬌（鍾欣潼）今日凌晨2點多，傳出於入住的飯店房間發生意外，導致頭部受傷緊急送往廈門當地醫院治療，所屬經紀公司英皇也發出聲明，表示經紀人和閨蜜容祖兒已紛紛搭機趕往廈門探視。

根據《搜狐娛樂》報導，阿嬌凌晨在廈門入住的飯店發生意外，導致頭部嚴重受傷，立刻被送往醫院進行治療，目前意外發生過程及傷勢詳細狀況，還尚未對外公開，不過所屬經紀公司英皇，剛剛則是對外發出聲明說明：「今天凌晨兩點多的時候，阿嬌身在廈門她下榻在酒店房間發生意外，頭部嚴重受傷，她第一時間通知閨蜜祖兒及經紀人霍汶希，因為傷勢太嚴重，已即時送往廈門第一醫院」，並指出2人馬上乘北京往廈門的第一班飛機去協助阿嬌。

此外受傷後的阿嬌一度還堅持要繼續前往劇組拍晨戲，「因為今天的拍攝時間是今晨六點，也是最後一天的拍攝，不想耽誤戲組的時間，但因傷勢不輕需留醫院觀察，經紀人霍汶希也不允許她繼續開工」。詳細狀況待經紀人及容祖兒抵達醫院瞭解情況後，會向各界公告就醫情況。

阿嬌和台灣「醫界王陽明」14月婚姻畫上句點，婚變後她被港媒拍到首度現身，身形明顯消瘦不少，聽到「賴弘國」3字隨即臉色一沉，還皺起眉頭拒絕回應，可見尚未走出婚變陰霾，讓人看了相當心疼。

(中時新聞網)