國民黨定調九二共識 侯友宜：尊重國民黨決定 11:082020/09/07 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午出席「英國文化協會頒發本市7校國際學校獎ISA認證」記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨全代會昨定調為「基於中華民國憲法的九二共識維持兩岸互動」，反對台獨與「一國兩制」；新北市長侯友宜今出席活動時，媒體追問是否讓年輕人聽不懂？侯友宜表示，國民黨所做的決定他都尊重，他會好好的為新北市的市民，讓城市的建設與國際接軌，這是他現在最重要的事情。 (中時 ) #國民黨 #侯友宜 #尊重 #一國兩制 #九二共識 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 結束訪歐行程 楊潔箎：中、歐應深化政治互信 04:102020/09/07 全球財經 開放美豬、牛進口藏五危機 政府遭嗆：喪權辱國 勞民傷財 09:172020/09/07 政治 中央公布美豬標準 侯友宜：政府要承擔風險 13:152020/09/06 政治 國民黨中評會 江啟臣向大老報告改革進度 10:072020/09/07 政治 國民黨文傳會：黨費調漲至3百元 以92共識延續兩岸互動 16:342020/09/06 政治 防堵房市過熱 銀保監會：規範房地產貸款業務 04:102020/09/07 全球財經 洪秀柱護憲保台 戰場移中常會 04:102020/09/07 政治要聞 侯友宜出席國民黨全代會 引用李登輝名言 13:402020/09/06 政治 國民黨全代會後 蔣萬安囊括29.55％新聞聲量 韓僅贏一人 10:112020/09/07 政治 美豬價廉誰會買 柯Ｐ稱就是窮人 04:102020/09/07 生活新聞 政治熱門新聞 最新「政黨街頭民調」大對決 第一名出乎意料 - 政治 一張李四川、葉匡時野生照 網意外洩韓團隊合體地點 - 政治 韓團隊與韓國瑜聚餐 好久不見的姐妹也來了 - 政治 韓國瑜又再開口了 6.6萬網友暴動起雞皮疙瘩 - 政治 美國對台政策悄生變？AIT前處長意外爆主流派意見 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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