國民黨全代會昨定調為「基於中華民國憲法的九二共識維持兩岸互動」，反對台獨與「一國兩制」；新北市長侯友宜今出席活動時，媒體追問是否讓年輕人聽不懂？侯友宜表示，國民黨所做的決定他都尊重，他會好好的為新北市的市民，讓城市的建設與國際接軌，這是他現在最重要的事情。

(中時 )