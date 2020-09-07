台中驚傳擄人凌虐命案！4日晚間２名廖姓男子（分別為29及28歲）前往金錢豹尋歡，中途遭1名黃姓主嫌及同夥押走，載到南投水里山區林姓屋主民宅毒打，其中一人遭活活打死，被棄置山區一處民宅內；另一人則是被打斷手腳、4肢骨頭全斷，丟包到台中榮總醫院，而稍早驗屍結果也出爐，死者全身72%大面積皮下嚴重出血，後因低血性休克致死。

集集警分局表示，黃姓主嫌以最近生活過得不好為由，與林姓屋主借住民宅，林姓屋主不疑有他，日前兩人相約在水里，林姓屋主將民宅鑰匙給黃嫌，黃嫌知道民宅位處偏僻，在4日得知兩名廖姓男子在金錢豹，即前往台中押人到回水里民宅內毒打，1人遭活活打死，另一人重傷。

據了解，黃姓嫌犯與兩名被害人有50萬元的金錢糾紛，事後主動投案。警方懷疑案情不單純，推測可能是黑吃黑教訓事件，目前已在南投、台中兩地緝獲涉案相關人，正在進一步調查釐清案情。

(中時新聞網)