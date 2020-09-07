2022台北市長選舉已經悄悄提前開打了？目前各政黨如何佈局仍持續引發外界關注，不過，國民黨革實院院長羅智強已表態參選，而被視為熱門人選的立委蔣萬安，並未鬆口參選，僅表示現階段仍以立院為重。對此，挺韓「菜農」林佳新則在臉書上透露一段故事，並表態「我支持一個碼頭工人之子不畏風雨貫徹理念的決心」。

林佳新今(7日)在臉書寫下，選戰期間或許很多人認為馬系與韓系不合，但他一直不以為意，甚至覺得被見縫插針的成分比較多，「羅智強」碼頭工人之子，苦讀到碩士，他想這過程應該很艱辛，也令人佩服其令尊的堅韌與用心良苦，但這都不算什麼，「國民黨最為人詬病的就是世襲政治與權貴政治，在小強的身上我只發現草地人的熱血」。

林佳新進一步透露，選舉期間沒一個國民黨中央關注他，除了佳芬姐煩惱龍介兄走闖，其他的就別說了，「偶然間接到強哥助理電話詢問：佳新哥，強哥說你的選區最艱困資源最少，你要什麼幫助？要站台街講嗎？他都以你優先，你要開口別客氣」。

經過此通電話後，林佳新說，「至今我依然深深感動這件事，強哥也的確只要我需要他都盡量到場，如果你問我這是微不足道的表態支持他選台北市長嗎？『嗯，我支持羅智強』」、「國民黨支持者應該好好思考這等受黨栽培的人材如果不能出頭，那等於是間接承認外界眼中國民黨的詬病『血統純正才是王道』」。

(中時新聞網)