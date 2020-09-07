安格(6684)8月營收年增近翻倍，也宣布推出具備影像轉換功能的PV充電器參考設計方案，預計第四季就可以繼續看到新品效應。

安格8月營收為3321萬元，月減少7.57%、年增加98.41%，累計前8月營收1.9億元、年增加25.98%。

安格宣布推出具備影像轉換功能的PV充電器參考設計方案，可將USB Type-C轉HDMI與USB PD（Power Delivery）結合成影像轉換 PV充電器，透過單一USB Type-C接口，完成PD供電、影像傳輸與數據傳輸。同時，在矽智財設計服務上，安格亦跨足開發高壓PD控制器領域，透過這兩大關鍵業務，可望為安格帶來穩定且具成長性的營運動能。

安格總經理藍世旻表示，以往USB的最大供電功率頂多到7.5W，只能針對手機、數位相機…等產品充電，但後續有USB PD出現後，最大供電功率可達100W，可對筆電、平板等產品充電，支援產品範疇擴大，但若同時需要影像輸出及充電時，消費者就得攜帶USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器，相當麻煩，故安格整合了USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器兩大功能，推出的影像轉換PV充電器參考設計方案；讓單一PV充電器即能提供具有USB Type-C接口的智慧型手機、手持式遊戲機、筆記型電腦等設備完成充電與HDMI影像輸出，省去以往需要個別攜帶USB PD充電器與USB Type-C轉HDMI轉換器的不便。

藍世旻表示，有別於市場上其他影像轉換PV充電器都是單一團隊開發自有產品，安格所推出的是市場上第一個參考設計方案。所謂參考設計方案也就是產品製造的樣版，透過樣版，可以協助客戶跨越前期開發的障礙，簡化產品設計的難度與加速產品導入量產的時間。此外，透過此方案在客戶端的陸續導入，亦可同步帶動安格所設計之晶片銷售；以現階段銷售狀況來看，約今年第四季就可看見晶片銷售所帶來的營收貢獻。

另外，在矽智財設計服務上，安格近期值得關注的是透過客製化IC設計服務，跨入超高壓控制晶片設計範疇。目前台廠做高壓控制晶片的廠商不多，客戶選擇大多都是以日本廠為主，但安格藉由此次跨足高壓控制晶片領域，輔以既有的高相容性及穩定性技術，未來可望以高CP值的高壓產品，搶攻全球市場。

法人表示，預計到2024年全球USB Type C市場年複合成長率可達30%的高成長率市場，安格在多元視訊轉換解決方案的晶片開發上，可望逐漸站穩腳步，並藉由此次發表的兩大重點業務，雙引擎起飛帶來可期的成長動能。

(時報資訊)