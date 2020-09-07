近期現貨通路有部分記憶體顆粒現貨價格上漲，consumer（消費型）DRAM率先啟動漲勢，台廠南亞科(2408)、華邦電(2344)下半年營運仍不悲觀，上周土洋法人持續回補，帶動今早股價齊揚。

DRAM大廠南亞科技公布2020年8月自結營收為48.7億元，月減0.75%，較去年同期減少6.73%。今年1~8月營收406.85億元，較去年同期增加21.05%。南亞科估第三季合約價至少持平第二季，銷售量也將持穩，對下半年審慎樂觀看待。

記憶體廠華邦電總經理陳沛銘於先前法說會表示，第三季伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，但第四季需求動能會再度向上。整體來看，下半年營運將持平上半年。

從記憶體市況來看，陳沛銘認為，DRAM各大廠近年資本支出較有紀律，下半年供需將處於平衡狀態；NOR Flash跟SLC NAND Flash可能稍微面臨供過於求。

近期現貨通路有部分記憶體顆粒現貨價格上漲，出現久違漲勢，引發市場高度關注是否會帶動記憶體產業反轉向上；研調機構認為，由於市場供過於求，以及主流server DRAM的採購動能何時回溫待觀察，下半年DRAM價格仍有壓力，但第四季consumer DRAM價格由原先的季跌幅10～15%縮小為0～5%。

TrendForce旗下半導體研究處指出，華為近期受到禁令擴大影響進而加大採購力道，以因應後續潛在的斷料危機。為滿足5G布建、網通等相關產品的需求，consumer DRAM應用的主力產品在此波拉貨中成了最搶手的產品，TrendForce預測，第四季consumer DRAM價格由原先的季跌幅10～15%縮小為0～5%；mobile與server DRAM拉貨量雖有提升，仍不足以改變當前供過於求的態勢，預測mobile DRAM第四季價格維持季跌0至5%，server DRAM維持季跌10～15%的預測。

此外，根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，發展出遠端工作與教育的新生活型態，加上在家防疫帶動宅經濟需求提升，不僅使筆記型電腦拉貨動能爆發，全年出貨量也可望達雙位數正成長，顯卡需求也連帶受惠，出貨表現自第二季起將持續暢旺至下半年，Graphics DRAM第四季價格易漲難跌；Graphics DRAM價格預估止跌，有利於華邦電營運。

(時報資訊)