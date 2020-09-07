根據台灣製茶工業同業公會統計，國內包裝茶飲料市場一年商機高達250億元以上，統一企業(1216)積極推出新品牌搶攻包裝茶市場，除了日前推出獨立出品牌「濃韻」後，再度宣布推出茶飲新品牌「璞韻」，瞄準質感茶飲新趨勢。至於璞韻四季青茶、璞韻日本煎茶將於9月9日在全省統一超商通路正式上市。

統一企業公共事務室經理(二余)忠正說，台灣茶飲文化長久發展下已呈現多元樣貌，特別是瓶裝茶飲的蓬勃發展，開啟茶飲更平易近人、貼近日常生活的一面。新世代消費主力越來越推崇茶品的質感，即使是瓶裝茶，也希望在豐沛層次感中觸發自我沉澱、卸下武裝的共鳴。統一帶領台灣品茶文化進入新領域，推出高質感瓶裝茶品牌「璞韻」，樹立消費者對於瓶裝茶飲更深刻的內心與情境連結，成就「心的茶飲觀點」。

(二余)忠正指出，此次推出新品牌璞韻是秉持「璞藝出細韻」的精神，以四大特色：嚴選100%日本春季一番茶與100%台灣春冬茶、10小時16分靜置引香、京都石臼低溫慢磨抹茶、獨特凝香封藏工法，將四季青茶與日本煎茶兩款好茶，結合當代簡約的瓶身設計，讓製茶職人厚實功力，透過色澤、香氣、茶韻等層面嶄露無遺。

(時報資訊)