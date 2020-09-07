中鋼（2002）於7月24日除息後，歷經一個半月後，7日終於順利完成填息，盤中最高價為20.80元，較除息前每股20.70元，略高一些。中鋼近中午時，股價一度上漲0.65元，達到20.65元、漲幅3.25％，成交量29,583張。

中鋼7月24日除息，扣除發放股息0.5元後，股價由前一天收盤價20.7元降為20.2元，經過一個半月努力後，終於順利完成填息路。

(工商 )