中鋼總算填息 盤中最高20.80元 11:142020/09/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）於7月24日除息後，歷經一個半月後，7日終於順利完成填息，盤中最高價為20.80元，較除息前每股20.70元，略高一些。中鋼近中午時，股價一度上漲0.65元，達到20.65元、漲幅3.25％，成交量29,583張。 中鋼7月24日除息，扣除發放股息0.5元後，股價由前一天收盤價20.7元降為20.2元，經過一個半月努力後，終於順利完成填息路。 (工商 ) #中鋼 #填息 #盤中最高 #日除息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挑新興國家債 優選三高 04:102020/09/07 投資理財 股匯齊揚 新台幣早盤大升逾2角 10:192020/09/07 財經 無畏疫情 台資租賃業H1營運佳 04:102020/09/07 金融．稅務 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 群益證券看本周指數區間12,500-12,800點 09:172020/09/07 財經 黃河七夕沒Fu過中元更有感 04:102020/09/07 娛樂新聞 元大高息優質龍頭基金 理財Long Stay優選 04:102020/09/07 投資理財 《熱門族群》世紀鋼再攀天價 離岸風電鋼鐵股飆風 10:342020/09/07 財經 ESG永續高息30指數 群益投信遞件申請資格認可 04:102020/09/07 投資理財 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 財經熱門新聞 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 - 財經 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 爽！散戶抽中這支現賺9萬 投資達人曝4大問題 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。