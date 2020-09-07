金管會玩真的要推動17號公報及新清償能力指標（ICS2.0），但壽險公司高層不當回事，惹怒主委。金管會主委黃天牧7日一早在保險業風管論壇上直接「點名」，沒看到任何一家保險公司董事長、總經理出席，他說：「如何負責人不了解，怎麼會期待他給在座各位充份資源與支持。」

黃天牧提出接軌17號公報及ICS的六點認知，並要求保險局、保發中心未來要多開課，邀保險公司董、總，董事會成員參與，要大家不能只「知然、不知其所以然」。

保發中心7日舉辦保險業風險管理趨勢論壇，以「重塑與新生（Reshaping and Renaissance）」形容保險業未來要接軌大魔王會計17號公報及更複雜的清償能力指標。

黃天牧強調，2026年台灣確定要接軌這二大制度，這過程是「集體努力的過程」，如會研基金會對台灣接軌17號的決心，拍了宣傳片與選主題曲，是電影真善美其中一首主題曲即 Sixteen going to seventeen，形容已16歲即將邁入17歲，作為台灣推動17號公報的主題曲，代表台灣接軌的決心，是非常好的比喻，黃天牧表示，台灣邁入17號公報，是一個重塑與新生，所以各公司一定要作好六大工作與認知。

一是17號公報與ICS不能分開來看，背後的方法論是一樣的，台灣已決定2026年兩個會同步啟動，金管會的決心與達到目的的企圖心是不容置疑，大家要一起努力。

二是今天會議有230多人來，但推動17號公報與ICS，不應只是中階階層或基層的人知道怎麼作，更重要的是高階負責人了解在做什麼事，因為整個過程要投入很多資源，策略完全改變，期待保險局、保發將來要有更多訓練與研討，邀保險公司董事長總經理、及董事會成員，讓他們了解17號公報及ICS是做什麼，有什麼影響，今天沒有看到任何董事長或總經理出席，最多只是中階層或中高階層的副總。

希望更高階負責人，不是只知其然，而是要知其所以然，清楚認知到公司未來要往哪裡發展，讓保險負責人清楚認識到大家要往哪裡走，需要要付出什麼代價，要提供哪些資源，公司會變成什麼樣，重塑與新生一樣，如果負責人不了解，怎麼會期待他給在座各位充份資源與支持。

三推負債公允價值與資本決定，要與很多利害關係人溝通，業務員將來賣的商品不同，保戶的期待也不一樣，投資人、分析師對這件事要有了解，保險局將來要努力，要讓更多利害關係人了解我們在作什麼事，如推動防制洗錢一樣，不是只有行員知道，要形塑氛圍及共識，這是一段長的旅程，但是要好好去作。

四是要注意商品結構同步調整，根據17號公報的CSM，測試利潤標準，與目前設計商品考量不同，「不能等2026才調整」，現在發行的商品若不符，就會跟要增提的準備金息息相關，要從現在開始作，是否每一位業者都願意朝這方向作，仍要觀察，如某一些商品保險局有疑慮，這都是業要思考，不是只有精算部算算要增資多少，商品結構要同步將始調整，

五保險公司資源不同，大的公司可能高利率保單比較多，但相對資源、人力多，小公司也有方便及困難處，但這此事不是只有一個人走，是大家一起走，保發中心等，有轉型資源的組織，幫助大小公司齊步一起走，要求保險局，對中小型保公司在人力資源或其他方面如果不足的地方，要儘量協助，幫助一起成長。

六是在地化的考量，台灣因為過去長久以來，某一時期的高利率保單，從2000年開始對各位都是很大的挑戰，保險局推動此事不是為國際化而國際化，保險監理規則若不跟國際接軌，也走不出去，財報不會被大家認可，但在接軌國際時，一再強調國際化過程中一定要有適度在地化考量，任何負責人作策略規劃時不能只有短期，要有長期。

黃天牧表示，保局積極與ISB聯繫，爭取台灣在本土上可考量的特殊條件，同樣在國際監理官協會，實際負責ICS的與國際監理官溝通，爭取在地方調 整的措施，今天在座的保險公司有二家以上也實地參與測試，讓大家了解台灣接軌的誠意，及台灣特別經營的狀況，過去老保單的負擔，會極力爭取，讓接軌時不見得是不可能的任務（Mission Impossible），是要作得到，但各公司必須拿出承諾與決心，保險局要在測試過程中，了解差距是多少，這是一件對保險業未來，重塑與新生的事，要用非常嚴肅心情建立承諾，集體合作的精神，同步邁向目標，一起努力合作。

(工商 )