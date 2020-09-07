國際金價過去三周在每盎司1,900美元至每盎司2,000美元間來回擺盪，短線上金價陷入高檔震盪，金價未來究竟會上漲或下跌？法人表示，金價上漲原因未消失，年底之前國際金價仍有上看每盎司2,000美元的可能性！

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭表示，近期金價作橫向整理主因有：1.美元出現低檔反彈壓抑金價漲勢。2.投資人對於新冠肺炎疫苗研發看法樂觀。3.短線獲利了結等。展望未來一段時間，儘管各大藥廠及生技公司均投注大量資源進行COVID-19疫苗研發，但疫苗上市初期產量有限、普遍施打尚需相當時間，疫苗的上市難即刻令全球經濟活動恢復常軌，全球經濟景氣仍將處於相對低檔區一段時間，且聯準會已宣告新版貨幣政策框架，將允許通貨膨脹率在2％目標值之上一段時間，意味著聯準會將長期維持當前的超低利率政策。

黃詣庭說，另各國為了救急均推出鉅額財政擴張政策，加重各國財政負擔，鉅額貨幣供給及龐大財政支出均壓低主要貨幣價值，因此支撐金價上漲的理由並未消失，且第四季往往為金價傳統旺季，因此，年底之前國際金價仍有上看每盎司2,000美元的可能性。

黃詣庭建議投資人可趁近期國際金價漲勢稍歇，逢回建立投資部位，黃金相關投資部位可視為傳統股債資外的另類資產配置工具，且金礦類股當前股價仍未充分反映國際金價位處高點附近的利多因素，因此，以金礦類股為主要投資標的的黃金基金應為建立黃金相關部位的優質選擇。

(工商 )