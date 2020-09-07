美式大賣場Costco好市多每過一陣子就會有排隊夯品，幾乎一上架就被秒殺，手腳不夠快的根本搶不到，有網友整理出近期好市多必買的新品清單Top5，其中包括葡萄柚杯、檸檬可頌被網友推爆「絕對必買」，而且會一口接一口，根本停不下來。
根據臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，最多網友推薦的前5大新品不僅好吃，而且幾乎都是超級方便的懶人商品，名單曝光後，再度引起網友暴動。
1. 科克蘭紅葡萄柚杯
從韓國爆紅的紅葡萄柚杯最近又重新上架，整杯滿滿的新鮮葡萄柚，對於懶得吃水果的人來說超級方便，還有網友分享，加入氣泡水或鮮奶、椰奶一起喝都很順口。
2.菠蘿奶油泡芙
網友推薦，這款波蘿奶油泡芙雖然份量不小，但奶油吃起來甜而不膩，可以放入烤箱加熱或放入冷凍都很適合。
3. 法式檸檬乳酪可頌
雖然沒有一般麵包店賣的可頌那麼蓬鬆，可是每一口都能吃到爆漿的檸檬乳酪，淡淡的檸檬香味讓人一個接一個停不下來。
4. DJ&A甜辣厚切馬鈴薯條
採低溫油炸的薯條，完整保留馬鈴薯原味，不會過於油膩，最適合喜歡重口味洋芋片的人。
5. 紅龍果綜合果汁
繼先前爆紅的葡萄柚蘋果綠茶、芭樂檸檬綠茶後，好市多又獨家上架以紅龍果為底，混搭芒果、芭樂的百分之百綜合水果原汁，口感濃郁，很適合搭配早餐。
(中時新聞網)
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