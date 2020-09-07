美式大賣場Costco好市多每過一陣子就會有排隊夯品，幾乎一上架就被秒殺，手腳不夠快的根本搶不到，有網友整理出近期好市多必買的新品清單Top5，其中包括葡萄柚杯、檸檬可頌被網友推爆「絕對必買」，而且會一口接一口，根本停不下來。

根據臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，最多網友推薦的前5大新品不僅好吃，而且幾乎都是超級方便的懶人商品，名單曝光後，再度引起網友暴動。

科克蘭紅葡萄柚杯，一箱12入。(圖/摘自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

1. 科克蘭紅葡萄柚杯

從韓國爆紅的紅葡萄柚杯最近又重新上架，整杯滿滿的新鮮葡萄柚，對於懶得吃水果的人來說超級方便，還有網友分享，加入氣泡水或鮮奶、椰奶一起喝都很順口。

菠蘿奶油泡芙，一盒9入。(圖/摘自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

2.菠蘿奶油泡芙

網友推薦，這款波蘿奶油泡芙雖然份量不小，但奶油吃起來甜而不膩，可以放入烤箱加熱或放入冷凍都很適合。

法式檸檬乳酪可頌，一盒15入。(圖/截自IG)

3. 法式檸檬乳酪可頌

雖然沒有一般麵包店賣的可頌那麼蓬鬆，可是每一口都能吃到爆漿的檸檬乳酪，淡淡的檸檬香味讓人一個接一個停不下來。

DJ&A 甜辣厚切馬鈴薯條。(圖/截自IG)

4. DJ&A甜辣厚切馬鈴薯條

採低溫油炸的薯條，完整保留馬鈴薯原味，不會過於油膩，最適合喜歡重口味洋芋片的人。

紅龍果綜合果汁。(圖/截自IG)

5. 紅龍果綜合果汁

繼先前爆紅的葡萄柚蘋果綠茶、芭樂檸檬綠茶後，好市多又獨家上架以紅龍果為底，混搭芒果、芭樂的百分之百綜合水果原汁，口感濃郁，很適合搭配早餐。

(中時新聞網)