“That could be the longest blocked shot I’ve ever seen.”



(📺: ABC) pic.twitter.com/RbmmcjqCcQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 7, 2020

儘管湖人從上半場領先21分，打到第3節卻被火箭利用凶猛三分火力，一度變成落後5分，幸好「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯末節挺身而出，帶領湖人最後以117比109射落火箭，也把西區準決賽扳成1平，兩大球星此役合轟62分。

選擇並未變陣的湖人，首節就冒出「奇兵」，靠著替補前鋒馬基夫莫里斯單節三分球4投全進、獨拿12分，幫助湖人打完首節，取得36比20大幅領先，儘管火箭次節一度追到個位數，湖人卻又拉開，上半場結束，湖人67比51領先。

沒想到火箭第3節一開始接連投進4顆三分球，打出14比0猛攻，瞬間追到只差2分，甚至靠柯文頓連取7分，取得82比80超前，不過韋斯布魯克此節快結束時吞下第5犯，也讓火箭蒙上一層陰影，打完前3節，火箭92比90領先。

湖人末節一開始打出10比2重新超前，逐漸把領先差距擴大到10分以上，儘管火箭再次追近到6分，詹姆斯卻在最後32.3秒後仰投進中距離，幫助湖人取得8分穩定領先，詹皇投進之後興奮到手舞足蹈慶祝，因為他知道這場勝利到手。

安東尼戴維斯攻下全場最高34分，外加10籃板、4助攻，詹姆斯也拿28分、11籃板、9助攻、4抄截與2火鍋的超級全面數據，馬基夫莫里斯替補貢獻16分，不過湖人也付出不小贏球代價，先發中鋒麥基與威特斯都因傷提前退場。

全場投進22顆三分球的火箭，則以哈登27分最高，艾瑞克戈登也有24分，塔克18分、11籃板，可惜韋斯布魯克不僅提前陷入犯規危機，全場投15中4的差勁手感，更是火箭末節崩盤的主因之一，雙方G3將於9日進行。

(中時 )