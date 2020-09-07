知名塔羅牌命理師沈嶸，常藉「通靈能力」針對重大娛樂事件或政治議題分析己見，近來她表示藝人能不能紅，和自己本身是否擁有「天命」有關，所謂的「天命」又能劃分為許多種，更語出驚人指出歌壇「二王二后」的演藝天命正逐漸消失。

根據《自由時報》報導，沈嶸表示像是天后蔡依林，生來就沒獲得上天賦予的「美聲天命」，而是「表演天命」，因此若想在歌壇屹立不搖，就必須在表演上持續下功夫，而且得不斷挑戰極限，反觀擁有「美聲天命」的藝人，像是江蕙、費玉清、鄧紫棋、林俊傑等人，只需要運用好聲音就足以紅一輩子，不需要仰賴過多花俏的表演或具有聲光效果的舞台。

接著沈嶸指出藝人能否在演藝圈長紅，通常和是否擁有「天命」有關，而她更語出驚人表示像是張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、羅志祥，演藝天命正逐漸消失當中，並點出主要原因是在演藝路上開始倦怠或犯錯，接著更點名周杰倫，近年來發表的歌曲都無法像以往般紅遍半邊天，就是礙於表現不如預期，或者團隊無法精進，才導致歌迷逐漸流失。

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而沈嶸能分析事件的背後原因，她表示是藉由通靈，交叉比對關係者的腦內資訊，再用前世今生分析正確訊息，更強調進入人的腦波問問題，訊息就會出來，不管看誰都可以，這是一個權限。

(中時新聞網)