綜藝大哥大張菲、「小哥」費玉清之姊恆述法師（藝名費貞綾）3月爆出欠下高利貸3000多萬，事後張菲透過經紀人表示與費玉清不再處理姊姊的債務，恆述法師當時在臉書表明，自己正前往疫區賣鑽石，隨即人間蒸發，近日動作頻頻，她7日在臉書透過影片表示：「菲哥、小哥不是我的神豪，他們不願意支持我，不然早在30年前就可以助我這個姊姊開闢道場，但是他們的智慧沒開，這次大難怎麼可能助我度過難關呢？」她更強調，「我也拒絕他們來幫助我，有條件的幫助下是不圓滿的。」

先前傳出張菲、費玉清每月各給姊20萬元生活費，恆述法師否認，「這當然不是事實！你們想想看我恆述法師沒結婚，無兒又無女，一個人哪花得了40萬。」她提及父母20年前對兩兄弟曉以大義，表示姊姊辛苦拉拔他們，縱使理念不合，光憑這分苦心，每月也應該給她一些零用金，「從那時候開始，他們一個人給我5萬台幣生活零用金，2人加起來10萬台幣，我自尊心很強，從來不去要，你給我拿；你不給我不提，我身邊很多周遭人抱不平，他們日進斗金，就給妳這麼一點。」

恆述法師強調，「但是十年後，我做了鑽石小生意，就再也不需要這筆零用金，有時幫他們把這筆零用金放進基金會做功德，或是幫他們做法會，往往都超過這個金額」。談到兩個弟弟，她笑說：「小哥外號很多，但都不及我給的稱號『中國最好的牙刷』，意指一毛不拔；張菲叫『台灣省長』，省錢之長，小哥還吃美食，菲哥總吃路邊攤，這兩人平常生活摳門小氣，我常警告別以後人在天堂錢在銀行，這兩個小氣巴拉，會拿大把現金給我嗎？」

外傳2個弟弟已幫忙處理2億5000萬元的債務，恆述法師否認，「張菲借我2億5千萬？！我2『意』的確拿了，1個失意1個回憶，我也不好意思在這裡說個小秘密，他們兩兄弟在雷曼兄弟時賠了好幾億」。她承認2個弟弟有投資自己的珠寶生意3、5000萬，「但我按商場利息來走，不過小哥沒吃我紅，還在我這買了鑽戒；菲哥則連本帶利都還了」。

恆述法師坦言這段時間自己跑了幾個位於危險疫區的國家，在隔離中甚至興起還俗念頭，「但有天夢裡來了慈祥的老人家，他說這個就是對出家人的考驗，我面臨情考跟財考，法界利用親情公信力，讓妳變成不堪，另一個則是財考，這兩個關卡妳考過了，將是眾生更接受妳的時候，他說妳不是70，妳的心態是17，我跟妳預言還有30年的弘法。」她認為自己決不會戰死在這次沙場上，「我要全方位復出！無論直播、電視、代言等等，你們會看到正能量的恆述法師」！

(中時 )