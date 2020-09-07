口罩國家隊加利公司驚爆暗黑發財祕笈，加利老闆林明進日前受訪時，媒體拍到辦公室牆上高掛「發財祕笈」，不僅指「發生疫病時先停止出貨給舊客戶」、「高價出給新客戶或末端使用者」生財之道令人不敢苟同，加利公司負責人林明進今天受訪，他表示，是警惕自己不要學這種動作，才會掛在牆上。

林明進表示，加利是台灣少數經歷過兩次SARS疫情的工廠，從第一波SARS，「我可能是全台灣唯一沒有賺到錢的口罩工廠」，因為他的客戶都是電子廠，供應價格都很低，之後連續12年都是呈現虧本也能挺下去，希望也能度過這次難關。

林明進說，關於發財，我很笨，學了十幾年也沒學起來，到現在也沒有找到新客人，我的客人最久的已經23年，都是舊客人、沒有新客人，賺錢秘笈這件事情是我一直學不會的。

林明進表示，因為我笨，學不會賺錢，我可能是口罩國家隊唯一沒有外銷的工廠，因為外銷的價格比在國內高出二至四倍，但是我一片口罩都沒有外銷。

(中時 )