國民黨啟動反美豬公投連署，台南市長黃偉哲今天出席台首大產學聯盟活動時表示，對於連署予以尊重，但不了解國民黨是反美豬還是反美，他指出特定的政治勢力、政治人物，對於外來友台勢力都反對，質疑有些人不樂見台灣國際地位提升，這個議題一直在做政治操作的話，其實讓人感覺比較遺憾。

黃偉哲說，台灣是可以自由表達意見的地方，要怎麼連署都予以尊重，其實我們不反美豬也不反美，不反捷克、也不反其他的國家，可是我們可以看到特定的政治勢力與政治人物，對於外來友台的勢力他們都是反對的，譬如說美國衛生部長、捷克議長來台時就在那邊抗議、酸言酸語，所以我覺得有些人真的是不樂於見到台灣國際地位的打開、以及與各主要國家的一些友善關係。

黃偉哲表示，美豬就是讓消費者有充分選擇的自由，但前提是要有資訊的充分揭露，消費者就不怕買到有疑慮的，當消費者用嘴投票，商人就不會進口國人不喜歡的豬肉，有人問那加工產品怎麼辦，中央跟地方就要稽查加工廠，密切追蹤進口美豬的流向，如果流向都能清楚的被勾記到，到底是誰生產、誰販賣的，那消費者就能做出選擇。

黃偉哲指出，現今時空背景跟12年前已經不一樣了，有生產履歷、百億基金，對消費者、農民都有保障；因此這部分如果一直在做政治操作的話其實是比較遺憾一點。

(中時 )