對於當前緊張的中美關係，大陸外交部副部長樂玉成撰文指出，兩個全球最大經濟體對抗肯定對世界是災難，批評美國部分政客惡意攻擊中共和中國政治制度，呼籲中美決不能重蹈冷戰覆轍。

樂玉成在大陸官媒人民日報撰文稱，中美對抗對兩國和世界肯定是災難，而中美作為全球最大的兩個經濟體，決不能重蹈冷戰覆轍、掉入衝突陷阱，促美方與中方相向而行，讓中美關係盡快回到健康穩定發展的軌道。

樂玉成指出，中美關係正面臨建交以來最為嚴峻複雜的局面，美國一些政客身體已進入21世紀，而腦袋還停留在冷戰思維、零和博弈的舊時代，惡意攻擊中共和中國政治，挑戰中國核心利益，干涉中國內政，蓄意全盤否定中美關係歷史，對中國全方位打壓遏制，百般阻撓中美各領域交往，竭力破壞中美合作大局。

樂玉成呼籲，中方始終致力於維護中美合作大局。希望美方一些人順應時代潮流和普遍民意，採取建設性態度，摒棄衝突對抗思維，走對話合作之路，遵循中美三個聯合公報的精神和兩國政府達成的共識，讓中美關係回到正常軌道。

同時，樂玉成還稱，在台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益和關切，中方在這些重大問題上沒有妥協空間，不容任何外部勢力干涉。

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