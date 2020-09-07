今年曾經準確預測蘋果（Apple）發表第二代iPhone SE時間點的爆料達人，稍早前指出蘋果已經準備好，將會在美東時間9月8日透過新聞稿發表新品。但是卻被知名外媒記者打臉，到底誰說得準，預料將有一場好戲將上演！

根據爆料達人 Jon Prosser (@jon_prosser) 的說法，蘋果將會在美東時間 9月8日早上9點，也就是台灣時間9月8日晚間9點，透過新聞稿發表新品。他後續指出，蘋果將發表的新品是新一代iPad Air以及Apple Watch Series 6。這一點跟他先前曾經發表過的預測相同，也就是蘋果會在今年第37週，也就是9月7日開始這一週發表Apple Watch以及iPad新品。

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020

但是爆料歷史更長、也有很高準確度的財經外媒記者Mark Gurman卻對上述消息不以為然。他認為蘋果本週不會發表Apple Watch以及iPad新品，更有可能的是公布最終決定的秋季發表會時間點，而會中預計會發表新一代iPhone，也就是iPhone 12系列以及新一代Apple Watch。

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020

一般來說，蘋果大多會在發表會前兩週左右公布發表會日期。換句話說，按此推算，蘋果今年度的秋季發表會預計會落在9月21日開始的這一週。而按照蘋果幾乎都在發表會後當週週五開放iPhone預購、下一週週五讓新機上市的規律來說，今年iPhone 12系列上市時間點有很高機率會落在10月。

(科技)