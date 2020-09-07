大立光(3008)8月合併營收回升至50.24億元，為今年3月以來新高，且大立光表示，由於有一些客戶開始拉貨，9月拉貨動能會比8月好一些，美系外資出具最新報告，給予大立光「買進」評等，不過營收回升未激勵大立光股價，大立光盤中股價逆勢走跌。

蘋果iPhone新機拉貨啟動，且非蘋智慧型手機品牌廠新機陸續上市，帶動大立光營收逐漸回升，8月合併營收重回50億元關卡，達50.24億元，月增8.93%，但年減22.1%，累計前8月合併營收為355.1億元，年減0.79%。

由於有一些客戶開始拉貨，大立光表示，9月拉貨動能會比8月好一些，但不會好太多。

智慧型手機鏡頭規格持續升級，大立光7P及8P新產品已開始出貨，9P產品亦在設計中，可望看到客戶在下半年導入。

美系外資在營收公告後出具最新報告指出，美國商務部於8月17日宣布修正案，進一步限制華為取得使用美國軟體或技術開發或生產的外國製造的晶片，儘管小米等可以因華為取得部分市佔，海外地區高階市場亦將由三星及蘋果分食，但因華為預估佔大立光營收約Largan收入的25%至30%，此項禁令仍會對大立光營收有負面影響，我們將大立光2020年/2021年/2022年營業毛利率降低1.5個百分點/3.4個百分點/3.5個百分點，並將2020年/2021年/2022年獲利下調6%/16%/11%，給予大立光「買進」評等，目標價4350元。

(時報資訊)