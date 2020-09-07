市場不斷有傳聞指出蘋果將在9月舉辦某種形式的發表會，現在又有最新傳聞指出蘋果在9月7日這一周就會舉行一場發表會，不過彭博記者Mark Gurman表示在推特上發文表示，有關蘋果新聞發布的最新傳聞未必就是新產品亮相。

Gurman周日在推特上表示，「我不會對蘋果新產品將於本周亮相的傳聞太過興奮，我認為更可能的是，線上舉辦9月iPhone/Apple Watch發表會的正式公告」。他表示，蘋果可能在本周公布iPhone 12系列手機與Apple Watch Series 6新一代智慧錶的發表會日期。

稍早前，以爆料蘋果相關消息、且準度頗高而聞名於業界的科技分析師Jon Prosser在推特上發文表示，蘋果準備在9月8日進行一場新聞發布，可能在美東時間9月8日周二上午9時發布。Prosser並未談及他認為這場新聞發布的內容為何，僅表示在新聞界獲得通知之前，時間仍有可能變動，並表示如有變動，將在當日清晨推文更新。

按照蘋果傾向於在舉行主要產品發表會至少前一周發布通知的做法來看，Gurman的猜測確實合理。例如2019年的iPhone 11發表會，蘋果在8月29日通知媒體發表會日期訂於9月10日，等於提前12天通知。

(時報資訊)