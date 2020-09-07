外資企業正對越南GDP和出口產生巨大影響，越南政府對外資為槓桿力量，期待能推升越南經濟，但也潛藏隱憂。

新加坡東南亞研究所(ISEAS)最新發布報告，去年外資的淨流入占越南GDP 6.3%，在東南亞僅低於新加坡的28%、柬埔寨的13.7%和寮國的7.4%。

越南在共產政權之下，一方面追求貿易和外資的開放性，一方面尋求更多自由貿易協定。但極度依賴外資和出口，亦可能成為該國潛在問題。

在2019年，外資企業的貢獻占越南GDP的20.3%，但是外資在去年占越南出口金額高達67.8%。

越南政府的外資政策一直有利於外國企業，政府了解此點，也進行補救措施。

越南政府近期重點為擴大私人企業部門，特別在製造業和高科技部門，例如對本地Vingroup的支援，協助其在汽車和電子產品製造的擴張。

政府亦敦促外資企業的供應鏈在地化。三星在已披露的交易總量占八成的供應鏈企業中，其中同意揭露的企業有28家位居越南，但是全部皆為外資企業。越南貿工部已與三星溝通，並要求增加當地合格的供應商。

(時報資訊)