中鋼(2002)第三季月盤產品價格逐月調漲，日前開出10月及第四季盤價亦同步開高，下半年產業趨勢好轉，有利鋼廠營運；下半年鋼市擺脫谷底，可望逐季上揚，中鋼及子公司中鴻(2014)今股價漲勢擴大。

中鋼今股價盤中達20.95元完成填息目標。中鴻日前再度全面調漲9月鋼品價格，是7月以來連續三個月調漲價格，第三季營運拚轉盈，股價也漲勢加速，回到票面價以上。

中鋼第三季產品量價俱揚，8月很有機會轉虧為盈，中止連虧九個月之局面，且第四季鋼價仍趨漲，加上內外銷訂單目標量提升至270萬公噸，有利獲利增加。

中鴻8月出貨增加，再加上8月鋼價走揚，法人認為，中鴻也有機會8月就轉虧為盈。此外，中鴻母公司中鋼與河靜鋼廠已簽訂提貨計價公式，未來中鴻將有穩定料源，規劃年提貨量為200萬公噸，可降低營運成本波動。

在大陸鋼鐵需求強勁帶動，繼中鋼之後，中鴻全面調漲9月鋼品價格，也是7月以來連續三個月調漲價格。中鴻第三季在價、量雙增下，法人預估轉虧為盈可期。今股價開高走高，盤中攻上漲停價10.4元。

(時報資訊)