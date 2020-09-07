棒辣椒(6468)今年上半年在《七大罪：光與暗之交戰》及《劍靈：革命》兩款大作的在地化服務收入挹注下，上半年稅後淨利0.27億元，年增達76％，每股盈餘2.21元。展望下半年，將有三款遊戲在第4季推出，包括懷舊經典端遊改手遊的MMORPG遊戲、曾經帶來相當不錯成績的棒球鉅作《全民打棒球2020》推出及一款女性向遊戲上市，三款大作讓棒辣椒從11月下旬開始將一路旺到明年第1季。

棒辣椒上半年有三款遊戲上市，包括《七大罪：光與暗之交戰》、《劍靈：革命》及《石器時代：世界》，主要營收來自前兩款在地化的服務收入，上半年營收3.51億元，雖然年減24.3％，但獲利回升，稅後淨利0.27億元，年增76％。

第3季主要仍以舊遊戲改版為主，主力遊戲排在第4季，希望持續延伸到明年第1季的過年旺季。第1款遊戲是母公司先前曾公布的一款懷舊經典端遊改手遊的遊戲，目前已經在韓國上市，韓國上市成績前三個月換算台幣分別為2.3億元、2.9億元及2.5億元，台灣若估計1.5到1.8億元水準，以代銷的利潤4％估計，兩個月貢獻希望有0.13億元，每股貢獻1.2元。

棒辣椒曾經在2015年推過《全民打棒球》手遊，該款遊戲是當年前手遊排行榜前三名的遊戲，今年取得代理權，推出新版的《全民打棒球2020》，這款遊戲在韓國創下一個月1億元營收成績，而且是棒辣椒直接營運，而非僅抽取代銷服務費用，因此，營收規模可望擴大，預計11月上市，有望再掀棒球手遊熱潮，12月估計貢獻0.7億元營收，一個月貢獻每股獲利0.6元。

女性向遊戲一直棒辣椒擅長的營運，之前與疊紙遊戲聯合營運《戀與製作人》一直獲得女性玩家喜愛，可說是台灣第一女性向遊戲營運商，年底也將再推出一款大陸開發的女性向遊戲，以養成及社交互動為主，台灣將會是首發地區。

11月三款新作上市後，陸續在12月貢獻營收及獲利，法人估計，今年棒辣椒獲利挑戰半個資本額。

(時報資訊)