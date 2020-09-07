合勤控(3704)營運出現轉機訊號，第二季已經終結連續3季的虧損，7月單月每股也小賺0.19元，合勤控今股價反映轉機題材，開高震盪，漲幅最高達8.5%，股價達28.85元，盤中儘管漲幅收斂，但仍在4%附近。

合勤控第二季營收為49.03億元，季增加17.4%、年減少14.9%，營業毛利為12億元，季增加9.5%、年減少7.9%，單季淨利1.64億元，相較第一季和去年同期均呈現大幅成長，營運明顯回溫，單季每股獲利0.38元，相較於首季的每股淨損0.33元，大幅度成長，也終結連續3個季度的虧損，合勤控表示，第二季因疫情影響供應鏈狀況較不穩定，目前已有改善，預計下半年影響相對較低，營運將回復到去年同期水準，毛利率方面在產品組合改善、成本控制優化下，可維持高毛利率表現。

合勤控應證交所要求公布7月財報，合勤控7月單月營收17.32億、年成長16%，每股獲利為0.19元。

5G佈局上，合勤控目前儘管5G營收貢獻比重仍低，但看好數位轉型帶來的需求，預期第四季會有較明顯的出貨。

此外，華為問題壟罩全球，合勤控因產品重疊性低，華為禁令對公司的影響相對有限，合勤控看好疫情帶動的數位轉型需求，包含寬頻基礎建設加速帶動新標案釋出，以及企業在數位轉型下，對於防火牆、零信任安全架構等資安產品需求增加，持續帶動營收成長。

(時報資訊)