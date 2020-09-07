據大陸海關統計，8月外貿進出口2.88兆元(人民幣，下同)，年增6％。其中，出口1.65兆元，年增11.6％；進口1.23兆元，年減0.5％；貿易順差4165.9億元，增加74.4％。
今年前8個月，大陸貨物貿易進出口總值20.05兆元，比去年同期下降0.6％，降幅較前7個月收窄1.1個百分點。其中，出口11.05兆元，增長0.8％；進口9兆元，下降2.3％；貿易順差2.05兆元，增加17.2％。
一般貿易進出口增長、比重提升。前8個月，大陸一般貿易進出口12.09兆元，增長0.5％，占外貿總值的60.3％，比去年同期提升0.7個百分點。其中，出口6.59兆元，增長2.5％；進口5.5兆元，下降1.7％。
前8月，加工貿易進出口4.68兆元，下降6.7％。其中，出口2.97兆元，下降6.6％；進口1.71兆元，下降6.8％。此外，以保稅物流方式進出口2.43兆元，增長4.8％。其中，出口8285.5億元，增長7.8％；進口1.6兆元，增長3.3％。
(旺報 )
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