陸8月進口跌2.1％ 未能扭跌回升 11:312020/09/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署7日公布8月份外貿數據，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期。不過進口年減2.1％，則是與外界預期的增長有相當落差，非但未能從7月數據扭跌反升，跌幅還進一步擴大。 新浪財經報導，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期的7.5，並較前期增加2.3個百分點；不過進口年衰退2.1％，遜於外界預期的增長0.2％，且不如7月衰退1.4％的數據。 按人民幣計，大陸8月出口年增11.6％，略低於預期的12.4％；進口年減0.5％，不如預期的成長6.1％。 (工商 ) #數據 #大陸 #外界 #進口 #扭跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運費承壓 BDI指數續跌近2.5％ 10:172020/09/07 財經 《商情》庫存增加 棕櫚油期貨回落近2％ 10:172020/09/07 財經 《國際油價》需求疑慮 原油期貨跌逾3％ 10:002020/09/07 財經 《港股》恆指開跌0.37％ 中芯國際重挫 10:342020/09/07 財經 安全第一 新冠疫苗不倉卒上市 04:102020/09/07 全球財經 《貿易》憂經濟前景黯淡 東京期膠連2跌 10:002020/09/07 財經 第3季價格飆漲 面板廠看旺 04:102020/09/07 財經要聞 《科技》研調：顯卡需求續強 Graphics DRAM第四季易漲難跌 10:342020/09/07 財經 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 龍巖大陸首案 二期開賣 04:102020/09/07 證券．權證 財經熱門新聞 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 - 財經 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 爽！散戶抽中這支現賺9萬 投資達人曝4大問題 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 1張43萬台積電很貴？美媒3理由分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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