大陸海關總署7日公布8月份外貿數據，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期。不過進口年減2.1％，則是與外界預期的增長有相當落差，非但未能從7月數據扭跌反升，跌幅還進一步擴大。

新浪財經報導，按美元計，大陸8月出口年增9.5％，優於外界預期的7.5，並較前期增加2.3個百分點；不過進口年衰退2.1％，遜於外界預期的增長0.2％，且不如7月衰退1.4％的數據。

按人民幣計，大陸8月出口年增11.6％，略低於預期的12.4％；進口年減0.5％，不如預期的成長6.1％。

(工商 )