LIVE／恆述法師網路記者說明會

恆述法師今（7日）在臉書開直播回應3千萬債務疑雲，她感嘆自己是「人呆」，才會欠下高利貸，同時，恆述法師撇清從弟弟張菲、費玉清各拿20萬生活費，至於陸網傳她拿了費玉清的辛苦錢，恆述法師駁斥之餘，還爆料張菲、費玉清投資慘賠3、5億。

恆述法師在臉書開直播指出：「聽內地小哥的粉絲說，他辛苦所賺的錢都被您拿走了，有這回事嗎？」對此，恆述法師聽完大笑，表示費玉清有歌王、房地產大亨的稱號，但是都不及她給的外號貼切，恆述法師說費玉清是「一毛不拔」，而她則稱張菲是「台灣省長」，省錢的省。

談到2個弟弟，恆述法師以「鐵公雞」形容張菲和費玉清，指他們平常的生活摳門、小氣，恆述法師雖然說節儉是美德，不過她也常警告弟弟不要「人在天堂、錢在銀行」，恆述法師並反問：「這兩個小氣巴拉的人，會拿大把的錢給我嗎」。

恆述法師否認張菲借她2億5千萬，她說：「我2『意』的確拿了，1個失意、1個回憶」，同時，恆述法師也大爆張菲、費玉清的料「他們兩個人在雷曼兄弟時賠了3、5億了」，最後並向弟弟喊話：「對不起，我也洩漏你們一點秘密了阿」。

(中時新聞網)