印地安人隊王牌投手比柏今（7）日對釀酒人隊先發5局送出10K，被擊出5支安打、失1分，退場時印隊以2比1領先，終場則以4比1獲勝，比柏拿下勝投，戰績7勝0敗、自責分率1.25，奪三振94次，躍居大聯盟投手「三冠王」，爭奪今年美國聯盟賽揚獎的呼聲甚高。

比柏今天因用球數比較多，投完5局就達到103球，只好提前退場，這也是他今年投球局數最短的一次先發，先前8場出賽至少投完6局，而且都是優質先發內容。

今天比柏雖只投5局，卻送出10K，是他今年第6場2位數奪三振的比賽，K功確實驚人！根據《Elias Sports Bureau》統計，比柏9次先發送出94K，已是大聯盟史上排名第9的紀錄，次於於藍迪強森、派卓馬丁尼茲等前輩巨投。

目前比柏在美國聯盟投手排行榜主要項目都遙遙領先，不像國家聯盟競爭那麼激烈；例如自責分率排第2的白襪隊凱寇是2.19，與比柏還有一段距離；除非他自爆，今年抱回美聯賽揚獎的機會相當大。

(中時 )