酒駕男闖紅燈肇逃 不到1分鐘又追撞6機車

60歲楊姓男子7日一早駕駛廂型車行經八德區和平路時，先闖紅燈擦撞劉姓母女騎乘的機車，楊男不但沒停下又繼續前行，不到1分鐘又追撞前方停等紅燈的6台機車，機車宛如保齡球瓶東倒西歪，楊男才停下，警方到場酒測，驚見楊男酒測值達每公升0.69毫克，警方訊後送辦。

60歲楊姓男子7日一早7點多駕車行經八德區和平路與重慶街口時，碰上紅燈原已減速停止，重慶街口機車都已起步行駛，孰料楊男突然繼續往前行駛，3部機車驚險閃過，但載著小孩的劉姓婦人沒這麼幸運，當場遭車頭撞上、人車倒地，一旁義交連忙上前關心、並幫忙叫救護車，所幸母女倆僅輕微擦傷，沒有生命危險。

楊姓酒駕男闖紅燈肇逃，不到1分鐘又追撞6機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

楊姓酒駕男闖紅燈肇逃，不到1分鐘又追撞6機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

楊男撞傷人後，不但未停下，還繼續沿著和平路往前，甚至鑽車縫執意往前，不到1分鐘又在重慶街53巷口，追撞前方停等車的6輛機車，機車全被撞得東倒西歪。

楊姓酒駕男闖紅燈肇逃，不到1分鐘又追撞6機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

楊姓酒駕男闖紅燈肇逃，不到1分鐘又追撞6機車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

楊男撞車後被卡住才停下，路人連忙報警，楊男被拖下車酒測，驚見酒測值達0.69MG／L，酒氣沖天，所幸遭撞的機車騎士僅身體擦挫傷，生命無礙，警方訊後依公共危險、肇事逃逸及過失傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )