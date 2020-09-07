前8個月，東協成為大陸第一大交易夥伴，與東協貿易總值2.93兆元（人民幣，下同），年增7％，占外貿總值的14.6％。其中，大陸對東協出口1.64兆元，年增6.9％；自東協進口1.29兆元，年增7.1％；對東盟貿易順差3443.4億元，增加6.2％。
歐盟為大陸第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為2.81兆元，年增1.4％，占外貿總值的14％。其中，對歐盟出口1.72兆元，年增5.3％；自歐盟進口1.09兆元，下降4.1％；對歐盟貿易順差6289.2億元，增加26.9％。
美國為大陸第三大交易夥伴，中美貿易總值為2.42兆元，下降0.4％，占外貿總值的12.1％。其中，對美國出口1.87兆元，下降0.5％；自美國進口5493.2億元，增長0.2％；對美貿易順差1.32兆元，減少0.8％。
日本為大陸第四大交易夥伴，中日貿易總值為1.4兆元，增長1％，占外貿總值的7％。其中，對日本出口6387.2億元，增長0.3％；自日本進口7660.6億元，增長1.6％；對日貿易逆差1273.4億元，增加8.7％。
(旺報 )
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