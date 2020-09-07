北部1名妻子不堪丈夫長期對她言語羞辱，只要不願配合性行為，就威脅要「硬插」、「綁起來」、「射進去到BB流出來」、「殺死妳」，分居後訴請離婚。台北地院認為，妻子提出錄音譯文佐證，丈夫後來卻連開庭都沒到，雙方婚姻已無法回復，且可歸責丈夫，故判准離婚，可上訴。

妻子提告主張，與丈夫交往同居3年後結婚，婚後丈夫經常無端發脾氣，以言語羞辱她，曾拍桌大吼及摔物品發洩，讓她很害怕。她2018年2月間因患子宮肌腺瘤住院開刀，丈夫稱工作忙沒法照顧，也未替她負擔醫療費，她出院後在家休養，丈夫竟還要她趕快找工作負擔房租，讓她心灰意冷。

妻子並指，丈夫婚後對她極不尊重，多次強迫她配合發生性行為、口交，把她當作洩慾對象，她若不願意，就會被言詞羞辱，她不堪長期言語暴力，2018年9月與丈夫分居迄今，但丈夫仍不斷傳訊息騷擾她，甚至懷疑她有外遇，並威脅要破壞她與原生家庭的關係，雙方感情基礎蕩然無存，故訴請離婚。

丈夫未到庭辯論，僅提出書狀辯稱，妻子自2018年3月起到9月分居止，都以身體不適為由拒絕性行為，他還接獲多通莫名電話騷擾，內容是妻子與其他男子的性愛對話，他同年5月與妻子吵架時，表明若有外遇可坦承告知，妻子卻在幾天後提離婚，他並沒有長期言語暴力，懷疑妻子外遇想離婚，故意激怒他，他剛好又工作疲累、經濟壓力大，才會失控。

妻子提出錄音譯文，證明丈夫曾說：「等我硬把妳插進去，那妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院去告我」、「妳是要逼著我這樣子，把妳綁起來，然後刺進去，刺妳的過程跟射進去到BB流出來的過程錄下來」、「要是被我發現離婚前有別的男人的話，妳就會像電視那樣，殺死妳，還要把妳切成一塊一塊的。」

法官認為，妻子稱丈夫惡言相向為真，反觀，丈夫對於妻子疑外遇等辯詞，均未提出證據，審酌雙方分居迄今，自2019年1月就未再聯絡，且丈夫後來開庭都沒到，顯然無改善婚姻的意願，遂認定婚姻破綻已無法回復，且丈夫責任較大，因此判准離婚。

(中時 )