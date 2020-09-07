防堵新冠肺炎疫情破口，北市府日前公布收住居家檢疫者一般旅館名單，副市長黃珊珊7日宣布，自22日起，居檢或居家隔離處所僅限市府核准的防疫旅館、住居所或免費提供地，違反者將依法處罰建物所有權人最高1.5萬元罰鍰，並公布姓名及建物地址。

經市府統計至9月1日，同一地址收住不同居檢者5次以上，且不是北市核准的防疫旅館、住居處或免費提供的處所，總計有81筆地址。北市民政局說明，81筆地址主要以交通便利、觀光客常去的區域比較多。

黃珊珊表示，7月曾2度發文給中央，要求對非官方認可檢疫場所收居檢者或隔離民眾研議罰則，但至今都沒有下文，為有效防堵防疫破口，市府祭出鐵腕，自22日起抓到違規將依《傳染病防制法》處建物所有權人3000元至1.5萬元罰鍰，並公布姓名和建物地址。

她指出，只要住宅所有權人說不清楚和居檢者關係，將進一步約談，若無法舉證無償提供住宿就移送，但有意見可提訴願，至於是否為日租套房，會再進一步查核，若查證為日租套房將開罰。

北市觀傳局長劉奕霆補充說明，目前北市已有57家防疫旅館，提供4150間房間，足以提供居檢者入住。

(中時 )