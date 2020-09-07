衛福部上周六（5日）宣布美豬萊克多巴胺殘留容許量，由部長陳時中親上火線，說明相關數據。外界質疑，國內標準為「ppm」，換算成國外用的「ppb」，乍看雖一致，卻落入檢驗數字可能四捨五入的陷阱，無形中等於放寬標準，叫民眾如何心安！

台灣動物殘留標準以ppm為單位，1ppm等於1000ppb，衛福部訂出的標準分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm，以及其他可供食用部位（胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等）0.01ppm。

陳時中強調，台灣標準比鄰近的日本、南韓嚴格；像豬肝、豬腎（腰子）這些國人愛吃的部位，也都比國際標準高。但專家指出，檢驗數值會四捨五入，這時問題就出現了。

以14.9ppb為例，雖然等於0.0149ppm，但檢驗時若以小數點後第3位四捨五入，算出來反而變成0.01ppm，「後面的0.0049不見了」，無形中放寬標準，而一般民眾並不會知道這個部分，標示更不可能寫這麼細。

「一定要補上1個0」，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉建議，政府應把標準訂為0.010，才能與國際食品法典委員會（Codex）標準相符。

(中時新聞網)