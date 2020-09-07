國民黨昨天舉行完全代會，對於外界關注的兩岸論述改革，國民黨主席江啟臣經多次調整後定調為「基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，反對台獨與一國兩制」。對此，資深媒體人黃暐瀚解讀，就是10個字「遵憲不舔共、愛台求和平」！也是國民黨眼前唯一的存活之道。

對此，黃暐瀚今在臉書發文認為，繞了一整圈，江啟臣擔任國民黨主席半年多之後，「九二共識」到底要不要「丟掉」？答案揭曉。江主席的決定是：「基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，反對台獨與一國兩制」！

簡單說，黃暐瀚的解讀，就是十個字：「遵憲不舔共、愛台求和平」！從過去幾次選舉證明，九二共識在台灣，市場不大，但拋棄九二共識之後的國民黨，就能因此打贏選戰嗎？所以，江啟臣的「繼續擁抱九二共識」，等於是「遵守中華民國憲法」的意思。然而，中華民國憲法是說，台灣為「中華民國自由地區」，對岸為「大陸地區」，有中，但不親中；和共，但不舔共。

黃暐瀚強調，面對對岸所有像是「蔡英文只是中國台灣地區的領導人」、「台灣不是國家，台灣只是中國的一省」這類的言論，國民黨必須駁斥，必須反對，必須有所反應。至於愛台，不能輸給民進黨，含瘦肉精美豬嚴格把關，也是愛台的表現。求和平，不能變成「投降主義」。

「避戰、不畏戰；備戰，不求戰」。黃暐瀚直言，這是國民黨眼前唯一的「存活之道」。你說能因此「2024重回執政」嗎？基本上，不能。但唯有堅持自己的價值，不怕變成「小眾」，2022的地方選舉，才有機會，一息尚存。

(中時新聞網)