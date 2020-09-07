38歲許維恩外型美豔、身材火辣，她去年認愛馬來西亞籍師弟呂銳，沒想到交往5個月即告吹，事隔不到一年，呂銳也有了新對象，並向女友求婚成功。

呂銳7日透過社群平台報喜訊：「She said YES！」原來他向女友Joanne Lim下跪求婚，除了捧上鮮豔玫瑰花束，還用鑲鑽戒指套牢對方，女友也在自己的IG記錄幸福的一刻，甜蜜地回應：「YES, I DO.」

事實上，許維恩和呂銳本是同事關係，起初否認戀情，不過男方在IG曬照認愛「從現在開始，好的壞的，我都會在你身邊一起去面對」才確認情侶關係，未料交往5個月就分手，呂銳向友人透露會走到這一步，沒有誰對誰錯，「選擇在一起，選擇分開都是兩個人的決定。」斷開許維恩後，呂銳隔了4個月曝光新女友Joanne Lim，並於9個月後向她求婚成功。

許維恩出道至今情史豐富，曾與B.A.D成員Alex有段婚姻，後來又與KID（林柏昇）、馬來西亞籍師弟呂銳熱戀，但都無疾而終。前男友公開婚訊消息後，許維恩和好姐妹一同啃玉米、賞月亮，心情看似不受影響。

(中時新聞網)