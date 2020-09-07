今年8月下旬才剛上任的高雄市長陳其邁7日，首度前往中鋼視察，實現他上任時是出「4大優先」環保第一的重視。中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼對於推動節能減碳的環保議題，「沒有最好、只有更好」。 陳其邁則希望中鋼在務實、可行及合理的前提下，「好還要更好，快還要更好」，提前完成各項既定的設備改善，善盡中鋼企業社會責任。

陳其邁上午率環保局市府官員抵達中鋼小港廠區，翁朝棟率總經理王錫欽、執行副總黃建智及生產、技術等部門一級主管、企業工會理事長陳春生等一同迎接。

翁朝棟在致詞時指出，中鋼是高雄在地近半世紀的企業，今年已成立49週年，明年將跨入50年。在中鋼持續追求成長的前提下，做好節能減碳的環保工作，善盡社會企業責任，也是中鋼長久營運的願景。

他表示，外資已將ESG（企業社會責任）及TCFD（氣候變遷相關財務揭露）列入評鑑項目，中鋼應是在科技產業外，第一家傳產有做評鑑。翁朝棟強調，中鋼在節能減碳的環保工作要求上「沒有最好、只有更好」。

陳其邁表示，中鋼在地企業50年、也是他在高雄的重要成長歲月，對於中鋼，他除了希望中鋼不只是做螺絲等產業轉型的領頭羊，同時也希望在空污等節能減碳的環保工作上，不只要追求好，而且「好還要更好，快還要更快」。

對於中鋼已完成或是規劃中的環保改善計劃，陳其邁有備而來，他除了細數中鋼重要的改善工程內容及目標，並給予肯定外，他也希望中鋼在務實、可行及合理的前提下，將目前規劃的室內料倉、煉焦爐、淬火台及老舊鍋爐等設備改善工程的期程能夠提前，讓高雄市民可以更早享受中鋼企業主責任的環保貢獻。

市府一行人並聽取中鋼環保處長吳一民的簡報後，並在翁朝棟等人陪同下，前往中鋼廠區室內料倉等地參觀。

(工商 )