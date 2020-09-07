盧秀燕7日在臉書回應，再加碼放上3張年輕時照片，還霸氣回應「那時候的流行，你不懂啦」！（陳世宗翻攝盧秀燕臉書）

網友在「Dcard」社群平台，以「有人猜得出她是誰嗎？」為題發文，放上1張台中市長盧秀燕年輕時當主播的照片讚「也太漂亮了吧」； 卻引起網友歪樓，焦點全放在當年服飾，「好有北韓之感」、「我還以為在平壤欸」。盧秀燕7日在臉書回應，再加碼放上3張年輕時照片，還霸氣回應「那時候的流行，你不懂啦」。

盧秀燕今天在自己臉書回應，有人在 Dcard發文，說我的衣服有北韓感，「那時候的流行，你不懂啦！」。這衣服秀燕穿起來「雄趴」，現在不是又開始流行＃ oversize 「大件風」了嗎？網友還留言「那時最流行的衣服，都是主播在穿的」，還有媒體記者說「看市長新聞長大的」。

網友更貼心的為盧秀燕加油說「時間的歷練，美麗的成長，最能代表人的一生，特別是漂亮又能為民服務的市長！誰能甲她比呀~」還有網友留言「當時時代的服裝背景樸素美感。我媽那時候也這樣穿從小看到大。盧市長美麗，加油網友直稱這才是時空不同的流行穿著！

「報告市長何不重現當年？播報一下市政理念，讓市民重溫舊夢。期待呦！」網友還直稱盧秀燕「氣質不會因年紀而有所改變，反而是會逐漸因智慧而增長！」網友還鼓勵盧秀燕「盧市長穿著簡單樸實，且不失端莊，確為市長風格，它人無謂放矢莫理會。」

(中時 )