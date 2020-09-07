國民黨昨舉行全代會，執掌黨務才半年的江啟臣暫時穩住局面，還宣布將提出「願景台灣2030」國政計畫，展現企圖心。對此，前國民黨立委陳學聖認為，國民黨全代會剛落幕，江啟臣的美中台關係考驗也悄悄上演。

陳學聖在臉書指出，看似小事，卻是江啟臣美中鋼索的開始，而且都在九月，也都在這幾天！其一，面對AIT副處長谷立言10日的餐敘邀約，國民黨要不要參加？其二，面對20日的海峽論壇，國民黨要不要派人與會？是王金平還是其他人？

陳學聖提及，谷立言在家設宴，就外交禮儀，是代表很親的關係，像是好友、家人般的對待，而越是這樣越難拒絕，但也知道在美牛、美豬準備開放的當口，這頓飯絕對難以下嚥。同時萬一國民黨要派人參加海峽論壇，層級規格又不低，這時若婉拒AIT餐約，後面會引發什麼聯想，是必須審慎考慮的。反之，若合AIT吃飯，不派人去海峽論壇，或層級較低，是否也會被解讀為向一方的傾斜。

陳學聖直言，江啟臣在全代會守住中華民國為基底的九二共識，看似抽象，但落實到日常生活中，卻是如此的鮮活！江啟臣會如何下他的美中台第一步棋，是他主席高度的考驗，也是國民黨下一步的考驗。

(中時新聞網)