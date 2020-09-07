儘管美股在上周五的收低，韓股周一上午在三星電子和部分生物股的攻堅下先蹲後跳高。

周一南韓KOSPI指數至午間小漲15.4點或+0.65%，為2383點。外資賣超1347億韓元。

南韓今日新報119名新冠確診者，為連續第五天低於200病例，亦遠低於周日的新增167病例，為市場帶來正面訊息。上周五，南韓衛生當局再延長大首爾生活圈的嚴格社交管制一周。

另外海神颱風在入侵日本後，經過韓國南部蔚山，造成多處土石流，周一上午正從東岸登陸北韓地區。

上午主要大型股多走低。三星電子宣布成為美國電信商Verizon供應商，未來五年半將供應Verizon包括5G的網路設備，總交易金額約為67億美元。三星電子漲1.98%，暫報5.67萬韓元，孤單支撐韓股漲勢。

三星生物小漲0.26%，賽特瑞恩則下跌0.34%。

晶片商SK海力士，以及網路股Naver和Kakao皆下挫。重要的化學股LG化學和三星SKI亦分別下跌逾2%。現代汽車跌1.4%，暫報17萬韓元。

韓元再上午小漲2.3韓元，1188.75韓元兌一美元。

(時報資訊)