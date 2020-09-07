南韓知名饒舌女歌手Jessi，近日在綜藝節目《第六感》（Six Sense）中談到「最想整形的身體部位」時，個性直爽嗆辣的Jessi突然捉住自己的「D級巨胸」大聊罩杯大小並伸手摸別的嘉賓的胸部，令現場笑料不斷，主持人劉在錫眼看Jessi一發不可控制直言「我想回家了」。

Jessi擁有美艷的外表及凹凸有致的火辣，加上大方在節目上承認整形的直率性感，讓她受到不少粉絲的喜愛。去年加入「江南大叔」PSY所創立的經紀公司P NATION後，陸續以創新的風格發行《Drip》、《Who Dat B》成功吸引觀眾的注意，近期更以單曲《NUNU NANA》在YouTube上創下千萬點閱，一舉攻下多個音源下載網站的前幾名，人氣攀向巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessi / 제시（@jessicah_o）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 8:00 張貼

近日成為綜藝節目《第六感》固定班底的Jessi，將與「國民MC」劉在錫、吳娜拉、全昭旻及女團Lovelyz「人來瘋成員」美珠，一同在真實的生活中找出假象。9/3播出的第一集的QA默契中討論到「最想整形的身體部位」，豪放的Jessi不改嗆辣本性，聽到美珠原本想講胸部卻沒能說出時，竟豪邁的抓住自己的胸部，隨後聊到胸部議題時還伸手摸了坐在一旁的吳娜拉，與全昭旻大方暢談胸部大小，令劉在錫及男嘉賓李相燁聽不下去大喊「好了啦！別再講了」，Jessi看到李相燁的表情還問「這位先生，你不能裝做一副不開心的樣子啊！」，李相燁則是一臉受氣的反駁「我表現出開心的樣子才有事吧」;吳娜拉還順勢補槍「我終於懂為何在錫哥總說耳朵得塞住了」，讓現場笑料不斷。

爆乳女星Jessi節目中失控抓「D級巨胸」 劉在錫崩潰怒喊：想回家（圖／YOUTUBE）

網友看到播出後紛紛留言「劉在錫第一集就受不了之後不就慘了」、「果然有Jessi的地方都很好笑」、「笑到流眼淚，辛苦主持人跟男賓了」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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(中時新聞網)