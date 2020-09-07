4年前轟動全球的「一銀ATM遭盜領案」，涉案的摩爾多瓦籍車手潘可夫（Niklae Penkov），將於明（8）日刑滿出監，獄方已通知移民署專勤隊處理。據了解，由於疫情原因，潘可夫可能會被暫時收容在移民署的外國人收容所，等候移民署驅逐出境。

2016年5月，國際駭客組織先攻擊一銀倫敦分行，植入木馬程式遠端遙控ATM吐鈔，同年7月指派22名外籍嫌犯來台，15名車手2天內在雙北、台中的一銀22家分行、41台ATM盜領8327萬7600元，檢警陸續逮獲安德魯（Peregudovs Andrejs）、潘可夫（Niklae Penkov）、米海爾（Colibaba Mihail）3人，追回贓款7748萬1100元。

由於檢警從潘可夫的手機中，查出駭客主嫌丹尼斯（Denys Katan）的郵件，通報通報歐警總部，2018年3月，丹尼斯在西班牙落網。

安德魯、潘可夫、米海爾3人，各被判刑4年6月至4年10月，併科罰金30萬至50萬元定讞，入監服刑，法務部數度駁回3人假釋案，潘可夫家屬因已在今年8月17日向台北地檢署繳清30萬元罰金，潘可夫將在9月8日刑滿出監。

依照釋放流程，台北監獄將在明天上午9時起辦理釋放手續，獄方結算潘可夫在監相關物品、金錢，確認人別及執行指揮書後，即可出監，預計中午前完成釋放。

另依據《入出國及移民法》，法院判處強制驅逐出境的外籍受刑人出監，須通知內政部、移民署，將外籍受刑人交由移民署專勤隊執行驅逐出境。

(中時 )