隨著賽季接近尾聲，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來，連續第3年攜手富邦證券共同舉辦的「G!POP流行音樂節」，今年將帶著家人們乘著時光機，回到卡帶最盛行的8、90年代，一起向傳說中的經典神曲致敬。

9月20日（周日）「亞洲天團」5566孫協志、王仁甫、許孟哲都將蒞臨新莊棒球場，在賽前開出經典好球，賽後則要登台演唱多首神曲，一起進場回味「56」帶來c'est si bon的回憶。

「亞洲天團」5566在台灣偶像劇當紅的那個年代出道，因參與《MVP情人》演出打出知名度後，《西街少年》到《格鬥天王》的戲劇演出及主題曲也都少不了5566的身影，更順勢推出首張專輯《First Album》，其中收錄的＜我難過＞、＜無所謂＞等至今仍是大家琅琅上口的經典歌曲，也自此種下「56」人氣高漲的火苗。

5566雖已各自發展多年，但自2002年出道以來陪伴了7、8年級生的青春歲月，他們在2019年以「Since 5566演唱會」重磅回歸台北小巨蛋後，上個月也在高雄巨蛋完成滿場的演唱會。紅遍大街小巷的神曲再次一字一句的唱出十年前的經典，讓大家再次憶起熱血沸騰的美好年代。

經典環繞9/19(六)-20(日) 「富邦證券G!POP流行音樂節」主題周末，It's Our Party Time!你們還不進場一起回味嗎？今年的111包廂濃縮了各時代的經典代表歌曲，9/19(六)賽後「美聲天后」周蕙、「搖滾教父」要登台開唱。

9/20(日)「亞洲天團」5566及悍將歌手們要帶來多首經典神曲，歡迎大家進場一起寫下一段愛與經典的故事，兩日內野門票加價100元，更多精彩詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。

(中時 )