大陸衝刺5G時代，當地三大電信商已經建成約60萬座5G基地台，嘗試不少5G應用創新以利技術普及。

TechWeb報導，大陸電信龍頭中國移動在中國國際服務貿易交易會上指出，已經建設近30萬座5G基地台，提前達成年內目標，計畫更進一步，在年底開通逾35萬座5G基地台，覆蓋大陸所有地級市以上城市。

另外兩大電信商也共同建設相當規模的基地台，日前中國電信黨組副書記邵廣祿表示，中國電信與中國聯通的共建共享5G基站已經達到30萬站，覆蓋全國各地級市。

在應用創新方面，中國移動展示融合智慧城市、家庭生活、健康醫療、教育娛樂、交通物流、生產製造、城市管理等多領域5G應用服務場景，包括5G VR遊戲、5G AR明星合照、5G AI健身、5G AR演唱會等內容。中國電信也在此前成立中國電信5G產業創新聯盟，與近千家生態夥伴探索數位轉型、產業賦能的新方向。

(工商 )