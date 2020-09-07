國民黨今天舉行中評會，多位中評委要求黨中央對於2022年的九合一大選，必須要提前佈局，中評委林竹松更提案要求台北市長應該要徵召「人氣王」國民黨立委蔣萬安，擊敗民進黨的對手機率很高。

多名中評委今天都希望黨中央對於接下來的選舉都能提前佈局規劃，中評委李伯元表示，民進黨很多縣市的人選都已經呼之欲出了，國民黨還不知道人選在哪裡？李伯元也建議，將來黨主席或是總統候選人提名，應該採取事先協調，凝聚共識的方式。初選雖為民主方式，但是常造成力量分散，反而成隱憂，將來應採取事先協調的方式贏得勝利。

林竹松也認為，民進黨已經積極著眼2022年縣市長佈局，已經在尋覓人選，包括首都台北市長被點名的就有基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、衛福部長陳時中，桃園市也有人點名新竹市長林智堅接班，台中市長也有立法院副院長蔡其昌，反觀國民黨迄今仍無動靜，實在令人憂心。

林竹松表示，對於2022選舉，民進黨已經在行動，國民黨也應積極佈局，不宜再拖，以免有誤而坐以待斃。六都選舉部分，他建議，台北市應該徵召「人氣王」蔣萬安，擊敗民進黨對手機會最高，在比較不容易的選區比如台南、高雄、桃園，要遴選強棒進攻，少輸就是贏，六都拿下三都對國民黨來說就是大贏。

林竹松認為，藍營各縣市首長都有推出優秀政績，比民進黨派新人參選有利，但民進黨仍有中央龐大資源優勢，藍營縣市長還需要加把勁，拚最好成績；在沒有要拚連任的縣市部分，也希望靠同黨縣市長政績，協助新人當選。

最後，對於2024年總統大選，林竹松認為前新北市長朱立倫與前高雄市長韓國瑜的組合，仍是國民黨2024的不二人選，兩人都有不錯資歷，以及寶貴的失敗經驗。只要兩人放棄個人主觀追求，不計較正副位，誠心誠意搭檔，接受黨中央徵召，肯定足以擊敗民進黨所推出的人選。

對於中評委要求徵召蔣萬安，國民黨主席江啟臣表示，面對2022的選戰一定是派最強人選應戰，這是基層黨員跟民眾對國民黨的期待，此時此刻有同志願意替黨打仗都是好事。不過黨內有相關制度，不管怎麼樣，一定是公平競爭，找出最能贏的人選代表黨出戰。

(中時 )