農曆七月鬼門開的時節，讓人想起許多不可解釋的詭異故事甚至親身經歷，台灣電視圈也有一段時間相當盛行靈異節目，其中，號稱10個靈異節目她就參加過8個的女星周姿君，有著「鬼后」稱號，在這方面算是膽大又見多識廣，但這樣的她，最近在訪問中鬆口其實有真正害怕的錄影經驗，當年獨自開淡金公路，背後冷不防出現的鬼語，讓她嚇到休息4個月才緩過來。

「鬼后」周姿君當年在靈異節目中以大膽出名，但她接受《三立新聞網》報導，卻說其實是公司硬安排這工作給她，她只是比較有好奇心，會在現場東翻西找，反倒很有節目效果，而一開始參與節目，以在棚內說鬼故事居多，到後期才有到靈異聖地或命案現場探險的外景，其中有一回真遇上難以解釋的真實經歷。

當時的節目，是起於一個淡金公路的謠傳，傳說農曆七月計程車開在那裡，會引好兄弟招車，該路線最後一班公車，也是靈界朋友專車，製作人於是租了輛計程車，讓她當司機去載客，製作單位則在後頭跟車，而她那陣子參與多了靈異的東西，精神狀態變差，脾氣也變叛逆，於是要開淡金公路但她一上車就莫名生氣，不按指示行走，心想「我怎麼知道會不會安排東西嚇我」，就在這時候，竟然真的有人招車，在復興南路上來了一名醉漢。

該醉漢一上車，就說要去第一殯儀館，讓周姿君一聽大傻眼，心想自己根本沒按照製作單位的路線開，怎麼會有人要去這個地方？但還是硬著頭皮將醉漢載過去，本以為到達就能擺脫這人，但醉漢卻要她往裡頭開，她只好表明是錄節目假扮運將的，結果對方一聽到「靈異節目」4個字，突然清醒，但卻更堅持要她開進去，到最後一行人妥協，開到停屍間門口，竟看到門沒關緊，能直接看到裡頭停放屍體的情況。

而經歷如此詭異的事情，周姿君離開後只想回家，但製作人卻說淡金公路的部分沒拍到，找了個工作人員蹲副駕駛座陪她，要她邊開邊說完鬼故事才收工，這次有人陪，給周姿君狀了膽，順利開到淡金公路，此時製作人想補他一個人開車的畫面，於是叫工作人員先下車，結果開一小段就出事，周姿君先是聽到耳邊傳來「吼」的聲音，接著背後又傳出聲音說「我好冷」，讓她嚇到連滾帶爬哭著下車，事後回放影帶也真的錄到鬼聲，結果那集節目創下高收視率，但周姿君整個人不好了，足足休息了4個月，坦言淡金公路那一段真的不是設定好的，如今想來還是毛骨悚然。

(中時新聞網)