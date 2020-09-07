美豬風波延燒，台北市長柯文哲更認為台灣豬市價和美豬1公斤，若加上運費，1公斤相差15元，「最後誰會買？就是窮人」。對此，高雄市長陳其邁則表示，應該要基於比較完整的數字來做評論。國民黨台北市議員羅智強直批陳還有臉出來護航瘦肉精美豬？「高雄市長之無恥，是謂國恥」。

總統蔡英文日前宣布開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，衛福部則進一步公布殘留容許量標準，除CODEX（國際食品法典委員會）原訂肝、腎、脂肪、肌肉標準外，其他如心、肺、舌、肚等列「其他可供食用部位」，准檢出萊劑0.01ppm，等於全豬一路開放到底。柯昨被問及此事時表示，1公斤的美豬價格30元，台灣1公斤豬肉是60元，相差30元，若再加上運費，美豬與台灣豬市價每公斤約可差到15元，他直言，「最後誰會買？就是窮人」。

對此，陳其邁跳出來護瘦肉精美豬，譙柯文哲「做評論應基於完整數據」。羅智強則在臉書痛批陳其邁「你可以閉嘴嗎？」他說當初不就是陳其邁說「瘦肉精美豬開放進口的那一天，就是總統下台的時候」嗎？怎麼現在不叫蔡英文下台？他諷刺表示，陳其邁這種「超凡入聖」的「臉皮功」，已經超越段宜康，至少當初也反瘦肉精美豬的段宜康，現在選擇當烏龜躲起來不說話，陳其邁還有臉出來護航嘴柯P？

另外，羅智強說陳其邁曾力主公投綁大選，羅8月31日送了「公投綁大選公投」連署書給陳其邁，要幫助陳其邁實現承諾，「填好了沒？填好了，就趕快寄回來給我吧！」他說高雄市長之無恥，是謂國恥，「邁邁，你還知道『恥』字怎麼寫嗎？」

(中時新聞網)